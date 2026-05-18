XPPenは5月18日（月）、ジョイスティックを採用した写真および動画編集向けの左手デバイス「Pilot Pro 編集コンソール」を発売した。価格は2万9,980円。 ジョイスティック、3種類のダイヤル、19個のボタンを組み合わせたクリエイター向けの入力デバイス。平置き型を採用する多くの一般的な左手デバイスとは異なり、エルゴノミクスマウスのように斜めに手を添えて、手のひらと手首全体を支える立体形状を採用してい