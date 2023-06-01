◇ア・リーグホワイトソックス3-0ブルージェイズ（2026年7月19日トロント）ホワイトソックスは19日（日本時間20日）、敵地でブルージェイズと対戦し3-0で完封勝利した。これで52勝46敗で今季最多タイの貯金6。過去3年間100敗以上のチームから、現在ア・リーグ中地区首位と快進撃を続けている。「2番・一塁」で先発出場した村上宗隆内野手（26）は3打数無安打2三振、1四球に終わった。だが「W」モンゴメリーが活躍した