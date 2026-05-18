5月30日（土）に東京・日本武道館で開催されるコンサート「TOKYO FM/BS11 presents 昭和100周年記念 昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra 〜宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！〜」。その開催を記念して、ゴールデンウィーク最終日である5月6日（水・振休）に特別生放送『TOKYO FM ホリデースペシャル「昭和ゴールデンHITS 100」』が放送されました。パーソナリティは住吉美紀が担当し、コンサートにも出演する宝塚のレ