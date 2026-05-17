松本剛は日本ハムから巨人にFAで加入した巨人の坂本勇人内野手が、13日の広島戦（福井）で延長12回に逆転サヨナラ3ランを放った。NPB史上48人目となる通算300号を劇弾で飾るなど、スター性あふれる37歳は、2025年オフにFA移籍で加入した松本剛外野手の目にどう映っているのだろうか――。「勇人さんは、すごく僕に対して話しかけてくれますし、話しやすい環境を作ってもらっているので、よくバッティングの相談もさせてもらいま