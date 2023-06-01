[5.16 ACL2決勝](リヤド)※26:45開始主審:アブドゥラー・ジャマリ副審:アル・ジラク、サウード・アルシェマリ<出場メンバー>[アルナスル]先発GK 24 ベントDF 3 モハメド・シマカンDF 12 ナワフ・ブーシャルDF 26 イニゴ・マルティネスDF 96 サド・ファハド・アルナセルMF 19 アリ・アルハッサンFW 7 クリスティアーノ・ロナウドFW 10 サディオ・マネFW 23 アイマン・ヤハヤFW 29 アブドゥルラフマン・ガリーブFW 79 ジョアン