【ポケットモンスター音楽祭】 放送日時：5月15日18時55分～19時55分 放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送 配信：TVer、ネットもテレ東 テレ東系にて「ポケットモンスター音楽祭」が本日5月15日18時55分より放送される。 テレビアニメ「ポケットモンスター」より、リコとロイが歌う