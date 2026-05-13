5月10日、タレントの上地雄輔が自身のXを更新し、東京・両国国技館でおこなわれた大相撲五月場所を観戦したことを報告した。観戦した際の動画もアップしたが、この行為が物議を醸している。大相撲五月場所は10日から24日まで開催されているが、上地は初日に訪れた。この日は、横綱の豊昇龍が小結の高安に敗れる結果になった。上地はXで、《初日むちゃくちゃ熱かった 負けて負傷した豊昇龍関が、付け人に手を借りて戻る時に、花