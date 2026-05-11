元フィギュアスケート選手の安藤美姫が、“お金持ちの子どもがやる競技”という根強いイメージに真っ向から異議を唱え、波紋を広げている。「5月10日放送の『もんくもん』（読売テレビ）に出演した安藤さん。番組では、MCの黒田有さんが『自分で調べたら、子どもにスケートを習わせるのに2000万円ぐらいかかるらしい』と切り出しました。すると安藤さんは『そんなにかかんないんです』と即否定。さらに『お金かかるスポーツっ