歌舞伎俳優の市川團十郎さんが2026年3月21日にXを更新。4月からの道路交通法改正で自転車の交通違反にいわゆる「青切符」が導入され、違反に反則金が課されることについて自身の考えを明かした。「専用道路とかないと難しい」2026年4月1日から交通反則通告制度が自転車にも適用され、16歳以上の自転車の違反には反則金が課される。たとえば歩道通行は6000円の反則金となっている。團十郎さんはXでこの話題について「気になる、、4