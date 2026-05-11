5月12日の「看護の日」を前に健康への意識を高めてもらおうと、大分市でイベントが行われました。 大分三愛メディカルセンターが開いたもので骨密度や血圧などの測定や、医師が対応する健康相談が無料で実施されました。 また、薬剤師の仕事を体験できるコーナーでは、子供たちが薬に見立てたお菓子を袋に包む作業に挑戦していました。