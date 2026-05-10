賃上げムードが高まり始めた3年前から、週プレで毎年行なっている「みんなの給与明細」特集。さまざまな業種で働く人々に詳細インタビューをするとともに、2023年、25年にはアンケートも実施している。そこで今年もアンケートを敢行するとともに、過去の結果も再び掲載。賃金にまつわる実態を可視化した！！【みんなの給与明細2026年 春闘お疲れさまでしたVer. 500人アンケート編】＊アンケート対象は20代〜60代の男性会社員各年代