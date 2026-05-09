レディース向けセレクトショップ「ROSE BUD（ローズ バッド） 」と映画をテーマにしたTシャツを制作するプロジェクト「COLSUN（コルサン） 」より、ディズニーキャラクターのカプセルコレクションが、2026年5月9日（土）よりROSE BUD全店舗（※アウトレット店を除く）にて限定発売を開始した。今回のコレクションでは、 『白雪姫』の女王（魔女）や『眠れる森の美女』のマレフィセント、 『リトル・マーメイド』のアースラといった