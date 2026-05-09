【ディズニー】ROSE BUDよりヴィランズのグラフィックTシャツが勢揃い！
レディース向けセレクトショップ「ROSE BUD（ローズ バッド） 」と映画をテーマにしたTシャツを制作するプロジェクト「COLSUN（コルサン） 」より、ディズニーキャラクターのカプセルコレクションが、2026年5月9日（土）よりROSE BUD全店舗（※アウトレット店を除く）にて限定発売を開始した。
今回のコレクションでは、 『白雪姫』の女王（魔女）や『眠れる森の美女』のマレフィセント、 『リトル・マーメイド』のアースラといった、ディズニーヴィランズを中心としたそうそうたる顔ぶれの悪者たちのデザインが落とし込まれたラインナップ。
世に溢れている写真を配置したデザインではなく、デザイナーの映画への熱い思いが込められた、日常に自然に溶け込む、アパレルをお楽しみいただき、ROSE BUDとCOLSUNだけがやり遂げる、唯一無二のクリエイションを堪能してほしい。
＞＞＞ディズニーヴィランズ中心のラインナップをチェック！（写真74点）
（C）Disney
今回のコレクションでは、 『白雪姫』の女王（魔女）や『眠れる森の美女』のマレフィセント、 『リトル・マーメイド』のアースラといった、ディズニーヴィランズを中心としたそうそうたる顔ぶれの悪者たちのデザインが落とし込まれたラインナップ。
世に溢れている写真を配置したデザインではなく、デザイナーの映画への熱い思いが込められた、日常に自然に溶け込む、アパレルをお楽しみいただき、ROSE BUDとCOLSUNだけがやり遂げる、唯一無二のクリエイションを堪能してほしい。
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