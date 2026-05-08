北越高校の生徒など21人が死傷した磐越道のバス事故で、警察は7日夜、バスを運転していた胎内市の68歳の男を逮捕しました。 若山哲夫容疑者は、2009年まで東京学館新潟高校の陸上部監督を務め、全国に選手を輩出してきました。その後も、開志国際高校や新潟医療福祉大学で指導にあたり、2026年3月までは新潟アルビレックスランニングクラブに勤務するなど、県内の陸上界では名の知れた人物でした。 しかし、最近の様子を