家事の合間や家族を待つ間などに生まれる、ちょっとしたスキマ時間の活用術を紹介します。教えてくれるのは、片づけコンサルタント・近藤麻理恵さん、ヨガインストラクター・Marikoさん、時間術や整理収納などの著書を多数もつEmiさん、漢方アドバイザー・久保奈穂実さん。リフレッシュやつくりおきなど、各界のプロが実践しているアイデアをぜひ参考に。スキマ時間は財産！自分を調整できるひとときまずは「こんまりさん」の愛称