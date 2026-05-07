AIのほうが予想上手かったです！ゴールデンウィークも終盤に差し掛かり、もはや終了済みと言ってもいい飛び石平日。これを来週のためのちょうどいいリハビリととらえるのか、不満のなかで我慢して耐える労働日ととらえるのかは難しいところですが、いずれにしても連休気分はそろそろ消滅の予感です。また頑張って日々の暮らしに必要な小銭を調達しにいく日々が始まるのだなと思います。しかし、そんななか、僕はひとつの光明を見出