２２得点をマークした東海大相模・井田（右）＝横浜ＢＵＮＴＡＩ（和田秀太郎写す）高校バスケットボールの関東大会神奈川県予選兼春季県大会は６日、横浜ＢＵＮＴＡＩで男女の決勝が行われ、男子は東海大相模が２年連続３度目の頂点に立ち、女子は鵠沼が４年連続５度目の栄冠に輝いた。東海は序盤から攻守にわたり湘南工大付を圧倒し、１０２−５６で大勝した。鵠沼は白鵬女子と終盤まで競り合い、７５−６９で逃げ切った。