期間限定商品の水出しコーヒー。いろいろ試したけどダントツにおいしかった
大のコーヒー好きとして、この夏もさまざまな水出しコーヒーを飲み比べてみましたが、この春に登場したUCCの「Cold Brew」のコーヒーバッグ製品がダントツでおいしかったんです！
コーヒー豆の中でも高価なエチオピア産を使用しているにも関わらず、1,000円前後で手に入るのは、うれしいポイント。
期間限定商品なので、ぜひ早めにチェックしてくださいね。
ぜいたくなのに手が届く。エチオピア産豆100％
UCCの「Cold Brew」は、コーヒー発祥の地、エチオピア産コーヒー豆を100％使用。
コーヒー豆を水淹れに最適化し、時間をかけて熱を使わず抽出することで、苦味や渋みを抑えつつ華やかな香りとベリーのようなフルーティーさ、まろやかな酸味と甘みを引き出しています。
35g×4袋入りで1,000円前後という手頃な価格で、手軽に本格的な味わいを楽しめるのも魅力です。
希少なエチオピア豆を、コーヒーバッグで手軽に
〈材料〉
・コーヒーバッグ…2袋
・水（常温）…1000ml
・氷…適量 ※お好みで
用意するのはこれだけ。あとは、水淹れ用の容器があればOKです。
紅茶のティーバッグのように、コーヒー粉がフィルターに包まれた形状なので、粉を計ったりフィルターを用意する必要がなく、後片付けもカンタン。
コーヒーバッグの中に入っている粉がコチラ。
UCCの「Cold Brew」に使われるエチオピア産コーヒー豆は、水淹れに最適なファイングラインド(細挽)の挽き加減になっています。
そのため苦味や雑味が出にくく、時間をかけて抽出しても澄んだ味わいに。
ポンっと入れて待つだけ！手軽に楽しめる本格水淹れコーヒー
使い方はとてもカンタン。
コーヒーバッグ1袋につき500mlの水が目安。今回は、お気に入りの容器にコーヒーバッグを2袋入れてつくりました。
UCCの「Cold Brew」コーヒーバッグを容器にポンっと入れて水を注いだら、あとは冷蔵庫で4〜8時間じっくり抽出するだけ。
夜寝る前に仕込んでおくだけで、翌朝から華やかでフルーティーな最高の一杯が楽しめるんです。
忙しい朝でも手軽に楽しめるのが、水淹れコーヒーの魅力ですね。
今回使用した容器の容量は750mlまでだったので、1,000ml分を少し濃いめに抽出し、飲むときに氷を加えて楽しみました。
一日のはじまりは、この香りから
朝になったら、しっかりと抽出されたアイスコーヒーが完成していました。
グラスに氷をたっぷり入れて注げば、爽やかな一杯のできあがりです。
普段はカフェオレ派の私ですが、このUCC「Cold Brew」は別。
フルーティーで後味がすっきりしているので、ブラックでもごくごく飲めちゃいます。
水淹れコーヒーを外で飲むのもオススメ！
先日、友人と山中湖へドライブに行ってきました。
そのお供に持参したのは、夜に仕込んでおいたUCC「Cold Brew」。驚くほどおいしくて、友人にも大好評！
キャンプなどアウトドアのシーンでも活躍してくれます。
ブラックでもすっきり飲めるUCC「Cold Brew」ですが、ミルクを加えてカフェオレにしても格別です。
フルーティーな香りとほどよいコクがミルクと溶け合い、まろやかな甘みが引き立ちます。
実は、缶コーヒーでも飲めるんです！
忙しいときや外出先でも、本格的な水淹れコーヒーを楽しみたいなら、UCCの「Cold Brew 水淹れコーヒー フルーティ スペシャル リキャップ缶」（数量限定）がぴったり。※現在在庫切れとなっております。
もちろんこちらも、ぜいたくなエチオピア産豆を使用しています。
華やかでフルーティーな味わいはそのままに、缶入りでいつでもどこでも手軽に味わえます。
リキャップできるので、一度で飲みきれなくても安心。手軽さと本格派の味わいを両立したアイテムです。
商品提供：UCC上島珈琲