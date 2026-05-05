柏崎刈羽原発の再稼働をめぐり、研究者らによる「市民検証委員会」が、県内への経済効果の試算を公表しました。 5月1日に開いた会見で、環境経済学が専門の龍谷大学の大島堅一教授は、柏崎刈羽原発6・7号機の再稼働による県内経済への波及効果を2030年時点で98億円と試算。 原発の稼働により生じる全体の経済効果のうち、県内に及ぶ効果はおよそ6.6％とする分析結果を公表しました。 また、財政学が専門の島根大学の関耕