姫野ひなのの『恋する星で〜prologue〜』（撮影：桑島智輝）より『週刊プレイボーイ』のグラビアコンテンツサービス『週プレ グラジャパ！』の2026年3月期デジタル写真集ランキング動画が、週刊プレイボーイ公式YouTubeチャンネルで配信中。1位をアイドルグループ ｢＃Mooove!｣のリーダー姫野ひなのによる『恋する星で〜prologue〜』（撮影：桑島智輝）が獲得した。『恋する星で〜prologue〜』は、初めて『週刊プレイボーイ』の表紙