視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』 ©️ABCテレビ せいや探偵の調査した『「うさぎマンボ」をきれいに食べたい』は、兵庫県の女性（53）から。私は４年前にステージ４のガンを患い、死にかけていた。私も家族も死