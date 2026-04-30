家事の合間や、家族を待つ間などに生まれる「スキマ時間」を上手に活用している事例を紹介します。夫・長男（11歳）との3人家族で、時間術についての著書もあるまあちさん（43歳）のケースです。ここでは、ふいにできたスキマ時間を迷わず、ムダなく活かすためのヒントを教えてもらいました。1：時間の家計簿をつけるお金を家計簿で管理するように、一日の行動と時間を細かく書き出し、「消費」「投資」「浪費」と、「ごほうび」時