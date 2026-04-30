家事の合間や、家族を待つ間などに生まれる「スキマ時間」を上手に活用している事例を紹介します。夫・長男（11歳）との3人家族で、時間術についての著書もあるまあちさん（43歳）のケースです。ここでは、ふいにできたスキマ時間を迷わず、ムダなく活かすためのヒントを教えてもらいました。

1：時間の家計簿をつける

お金を家計簿で管理するように、一日の行動と時間を細かく書き出し、「消費」「投資」「浪費」と、「ごほうび」時間に分類するのがまあちさん流。

【写真】スキマ時間でつくる「やめることリスト」

「浪費時間は、使い方次第で投資時間に変わります。もしなんとなく浪費していた時間があったら、その時間でなにができるかを考えてみて」（まあちさん、以下同）

●「時間の分類の仕方」はこちら

・消費

生活を維持し、心身を健やかに保つうえで不可欠な時間。使い方次第では「投資」時間に。

例：睡眠、通勤、食事、家事など

・浪費

目的がないまま過ぎていく、後悔の残る時間。ただし、使い方次第で「投資」時間に変化。

例：目的のないスマホ閲覧など

・投資

今すぐに成果は出ないけれど、未来の自分の力を育て、可能性を広げるための時間。

例：情報収集、健康のための運動など

・ごほうび

意識的に自分を慈しみ、満たす時間。幸せを感じ、明日への活力となるひととき。

例：友人とのおしゃべり、おいしい食事

2：今月、今週のテーマを決めておく

スキマ時間を夢の実現へとつなげるため、まあちさんは毎年、指針となる漢字一文字を決定。それをもとに月＆週ごとのテーマを決めています。

「月のテーマが“体をゆるめる”なら、週のテーマを“筋膜ローラーを使う”に。これを心に留めておくと、即行動できます」

ある月には、「掃除をとことん楽しむ」をテーマに“アロマ掃除”を実践。ちぎったティッシュに精油をたらし、掃除機で吸い込んでからスイッチをオン。

「排気口からいい香りが漂い、スキマ時間がリフレッシュタイムになりました」

※精油を使う際は、体調に異常が現れたときには使用を中止し、医師などにご相談ください。ペットを飼っている方もご注意ください。

3：10分でできることを知っておく

「日頃から『10分間でできること』をストック。『引き出しを一段片づける』『ご無沙汰している友人にメッセージを送る』など、できることは意外とたくさんありますよ」と話すまあちさん。

「心を整える」「自分を磨く」などカテゴリーごとに探しておくと、気分や状況に合わせて選びやすくなります。

「どこでもできるのは、『明日やめることを3つ決める』こと。ToDoじゃなく、やらなくてもいいことを整理すると、時間と心に余白が生まれます」