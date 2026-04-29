（ロンドン中央社）台湾の振付家、ワン・ユーグァン（王宇光）さんの作品「人之島」（Islands）が、振付芸術に特化した世界有数の施設である英ロンドンのサドラーズウェルズ劇場が主催する国際ダンス賞で、最終候補に選ばれた。ワンさんが最終候補に残るのは、2024年の賞創設以来、2回連続。同劇場のアートディレクター、アリステア・スポルディング氏は中央社に対し、同作は審査員から、近年で最も優れた台湾のダンス作品の一つだ