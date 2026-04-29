呪術廻戦、葬送のフリーレン、推しの子…2026年話題作を無料放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ゴールデンウィーク特別企画「アニメ300作品以上無料大放出祭」の一環として、2026年に新作が放送された人気アニメシリーズを４月29日（水）より、続々と全話無料一挙放送する。
本企画では、『呪術廻戦』『葬送のフリーレン』『【推しの子】』の３作品をラインナップ。４月29日（水）より、TVアニメ『呪術廻戦』第１期から最新作第３期「死滅回游 前編」に加え『劇場版 呪術廻戦 ０』を順次無料一挙放送するほか、５月１日（金）・２日（土）には『葬送のフリーレン』第１期・第２期を、そして５月３日（日）には『【推しの子】』第１期から第３期を全話無料一挙放送。また、放送後の期間限定無料配信も実施する。
(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
本企画では、『呪術廻戦』『葬送のフリーレン』『【推しの子】』の３作品をラインナップ。４月29日（水）より、TVアニメ『呪術廻戦』第１期から最新作第３期「死滅回游 前編」に加え『劇場版 呪術廻戦 ０』を順次無料一挙放送するほか、５月１日（金）・２日（土）には『葬送のフリーレン』第１期・第２期を、そして５月３日（日）には『【推しの子】』第１期から第３期を全話無料一挙放送。また、放送後の期間限定無料配信も実施する。
(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会