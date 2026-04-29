（台北中央社）内政部（内務省）は28日、沖縄県や石垣市の消防関係者を招いた交流セミナーを開き、消防防災体制や離島の医療輸送に関する知見を共有した。同部の馬士元（ばしげん）政務次長は、今回の交流を通じて日本の実務経験を学び、台湾の離島における防災・救急体制や救急患者の輸送能力を強化したい考えを示した。同部が報道資料で明らかにした。馬氏は、石垣市の整った急患輸送体制は台湾の離島地区の医療輸送において参考