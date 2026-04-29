皆さんはメガネ、こだわっていますか？こだわっています！という人も、フレームやブランドがメインで、レンズにこだわっている方は多く無いかもしれません。というか、筆者はまさにそうでした。視力がそこまで低いわけではないので、レンズを薄くする必要も無く、ブルーカット加工をお願いするくらいでした。しかし！取材で「ニコン」のメガネレンズを作ってもらったら、本当に快適だったのでその魅力をレポートします。実はカメ