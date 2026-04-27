いつ起こるかわからない大地震。「普段から被災のシュミレーションをしておくことが大切」と語るのは、国際災害レスキューナースの辻直美さん。今回、辻さんに、災害発生時、在宅避難を決めたら「まず確保しておきたいもの」について、詳しく教えてもらいました。※ この記事は『最強版プチプラ防災』に掲載された内容を抜粋・再編集しています在宅避難したら、まず「水」の確保から自身も被災経験があり、『最強版プチプラ防災』