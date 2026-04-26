STU48のフロントメンバーで5月末に卒業コンサートを控える石田千穂（いしだ・ちほ）が3rd写真集『天職』を発売。25日に都内で発売記念イベントを行なった。9年間の活動の集大成となる今作は、シンガポールのリゾートホテルやヴィラでの開放的な雰囲気の中で撮影。ランジェリーやビキニのほか、彼女史上最高のオトナSEXYカットにも挑戦している。【写真】話題の石田千穂のお尻ショット写真集の出来上がりを見た石田は「本当にお姉さ