6月30日から、マクドナルド『ビッグマック』と『コカ・コーラ』のコラボCMが放送される。本CMでは、コカ・コーラ社が1980年代後半に放映し、伝説となったCMで使用された楽曲、“I FEEL COKE”を採用している。【写真】「エモすぎて大泣き」“りくりゅう”が『時かけ』名シーンを再現マクドナルド×コーラの豪華CM「“I FEEL COKE”のCMは日常にコカ・コーラを落とし込む表現が秀逸でありながら、楽曲のキャッチ―なメロディーが