（嘉義中央社）南部・嘉義県民雄郷のカフェ「魚缶頭珈琲館」がこのほど、観光案内サービスを提供する「まちかど観光案内所」に指定された。池の上に張り出すように造られており、床に張られたガラス越しに魚が泳ぐ姿が楽しめる。過去には現代美術家の奈良美智さんも訪れたことがあるという。 まちかど観光案内所は交通部観光署（観光庁）による観光促進支援の一環で指定されている。観光情報の他、トイレやウォーターサーバー、公