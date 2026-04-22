来年（2027年）4月に開校する県立の「夜間中学」について、山形県は22日、校名案を「すばる中学校」と発表しました。「夜間中学」は、中学校を卒業できなかった人や不登校などで十分な教育を受けられなかった人たちの学び直しの場として夜に授業が行われる中学校で、全国で設置が進められています。県は、専門家らによる検討委員会の意見を踏まえ、来年（2027年）4月に山形市中心部の霞城セントラルにある県立霞城学園高校の校舎内