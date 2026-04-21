昨夜、砺波市の山あいで成獣とみられるクマの姿が撮影されました。市が設置したAIカメラがとらえたもので、市は周辺の住民に注意を呼び掛けています。こちらが撮影された映像です。カメラに気付くことなく、前をゆっくりと横切ります。砺波市農業振興課によりますと、このクマはきのう午後8時半過ぎに、砺波市徳万に設置したAIカメラで確認されました。成獣とみられますが、市が現場を調べたところクマの痕跡は見つからず、正確な