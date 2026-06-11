自らが起こした女性トラブルで、世間を大きく騒がせた中居正広。表舞台から姿を消して1年が経ったが、俳優業オファーの可能性が取りざたされ、注目を集めている。発端となったのは、6月10日の「WEB女性自身」の報道。「中居さんは、2025年1月に芸能界引退を発表しましたが、記事によれば、任侠作品を制作するオリジナルビデオ業界からオファーが届いているというのです。オリジナルビデオは、東映が立ち上げた、劇場公開を前提