不妊治療と仕事の重圧、複雑な人間関係による心身の不調のため休職生活を送っていた友人。そんなデリケートな時期に届いたのは、休職の原因の一端でもある職場の先輩からの「第3子妊娠報告」で……？ 友人が、体験談を語ってくれました。 私が休職した理由 結婚後、しばらく不妊治療に励んでいた私。 それに加えて、仕事の重圧と複雑な人間関係から体調を崩し、現在は心療内科に通いながら休職しています。 周