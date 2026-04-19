きょうの県内は雲が多めで、弱い雨が降ったところもありました日中の最高気温は富山市で16.3度、高岡市伏木で14.6度とヒンヤリと感じられたいっぽう、朝日町で21.3度、南砺市高宮で19.1度まで上がり、県内各地で気温に差がありました。今夜の県内は湿った空気の影響を受け、雲が多く、弱い雨が降るところがある見込みです。あすも朝晩は雲が広がりやすく、ところどころでにわか雨がありそうです。あす日中は日差しが出て予想最高気