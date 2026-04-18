中東に代わる有力な代替輸入先として注目されるのは南北米大陸の石油。写真はブラジルのペトロブラス2週間の停戦に合意したアメリカとイラン。だが、依然として先行きは不透明だ。現実味を帯びていた日本の石油枯渇は？原油の価格高騰は避けられないのか？日本と世界を取り囲む石油危機の本当の話。【図表】大きく揺れ動く原油価格＊＊＊【停戦合意で最悪の事態は免れたが......】4月7日、アメリカのトランプ大統領が