東根市の土田正剛市長が16日死去したことに伴う市長選挙が、5月24日告示・31日投開票の日程で行われることが決まりました。16日午後、7期目の途中だった東根市の土田正剛市長が82歳で亡くなりました。これに伴い、17日に開かれた市の選挙管理委員会で、市長選挙を5月24日告示、31日投開票の日程で実施することを決定しました。当初は、土田市長の任期満了に伴う市長選をことし8月23日告示・30日投開票で行う予定でしたが、3か月前