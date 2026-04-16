板野町のあすたむらんど徳島で、可憐なネモフィラの花が見ごろを迎え始めているということで、豊成アナウンサーが取材してきました。（豊成アナウンサー）「今日は雲一つない快晴の空で、日差しのもとでは少し暑く感じます」「この大きな白い風車の下に、青いネモフィラが咲いています。さわやかな風景が広がっていますよ」ネモフィラは北アメリカ原産の一年草で、小ぶりな青い花を咲かせます。あすたむらんど徳島の風