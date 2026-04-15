美馬市穴吹町の民家で、フジの花が今見ごろを迎えています。毎年地域の人たちを楽しませているフジの花ですが、2026年はいつもと少し様子が違うようです。（佐藤シズエさん）「こっちです」佐藤さんに導かれて家の裏手に向かうと…そこに現れたのは見事に咲いたフジの花。初夏を思わせる気候が続いたためか、2026年は例年に比べて少し早く満開を迎えました。（記者）「今年の花はどうですか？」（佐藤シズエさん）「3、4日前の暖か