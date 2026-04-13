（台北、桃園空港中央社）中国共産党中央台湾工作弁公室（中台弁）が発表した両岸（台湾と中国）の交流・協力促進をうたう台湾への優遇措置について、中国の政治や両岸関係に詳しい淡江大学中国大陸研究センターの洪耀南副主任は、中国の真の目的は経済における依存関係を再び構築することにあるとの見方を示した。中台弁は最大野党・国民党の鄭麗文（ていれいぶん）主席（党首）の訪中最終日に当たる12日、上海市や福建省住民によ