カーペット掃除のプチストレスを解消するダイソーの「ケース一体式粘着クリーナー」を紹介します。教えてくれたのはプチプラアイテムが好きなESSEonlineライターの高木沙織さん。ケースとクリーナーが一体化したアイテムで、使い勝手と収納面でメリットを感じているそう。詳しくレポートしてもらいました。ケースをつけたままコロコロできる、画期的なお掃除グッズを発見「ケース一体式粘着クリーナー」は、ケースと粘着クリーナー