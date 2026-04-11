約60万キロ走った「絶滅危惧バス」が引退へ千葉県のバス事業者 平和交通バス（本社：千葉市稲毛区）は2026年4月2日、長年活躍したバス車両の引退を記念する「さよならイベント」を開催すると発表しました。イベントは4月19日に実施されます。イベントの主役となる車両は、平和交通バスの352号車（型式：KL-UA452MAN・千葉200か23-90）です。【画像】超カッコイイ！ これが現役引退する“絶滅寸前”「激レア車両」です！ 画