TIB＝徳島イノベーションベースの年次総会が10日、徳島市で開かれ、TIBを通してこの1年間で成長した起業家らが表彰されました。起業家の育成を目的に2020年に設立されたTIB＝徳島イノベーションベース。10日夜に「年次総会」が開かれ、これまでの活動報告や新たな方針が示された後、TIBを通してこの1年で成長した起業家らが表彰されました。最高賞にあたるTIB OF THE YEAR2026には、徳島市の株式会社ZEN、