災害や要人警護などの際、警察の通信体制の確保にあたる「機動警察通信隊」の指名式が、4月8日に県警本部で行われました。機動警察通信隊は、災害時などに無線や映像送信といった情報伝達が円滑に行われるよう、通信を確保する任務にあたります。8日の指名式では、通信隊のメンバーに選ばれた久保幹治隊長ら19人が指名を受けました。このあと隊員らはさっそく、県警本部の受信設備が災害でダウンしたケースを想定し、