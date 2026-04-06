食料品の価格高騰で、毎日の献立に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。そんなときに頼りになるのが、節約しながらボリュームアップも叶う「鶏胸肉」です。今回は、安くてラクにつくれるコスパ最強おかずとして、料理研究家のまるみキッチンさんに「鶏胸肉とエリンギのやわらか塩ダレ炒め」のレシピを教えていただきました。ぜひ試してみてください！パサつかない！ごはんがすすむ「鶏胸おかず」お財布に優しく、ボリュ