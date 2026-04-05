リビングの印象を大きく左右する「折り上げ天井」。デザイン性が高い一方で、コストやメンテナンスが気になるという声も少なくありません。今回、2年前に4LDKの注文住宅を建て、折り上げ天井を実際に採用した日刊住まいライターが、暮らし始めて実感したメリットとデメリット、そして想定外だった「懸念点」について、詳しく語ります。コスト・メンテナンス面も考慮して設置した「折り上げ天井」わが家は、夫婦と未就学児の子ども3