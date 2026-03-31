フィギュアスケート女子の吉田陽菜（20＝木下アカデミー）が31日、自身のインスタグラムを更新。今季限りで現役引退すると発表した。吉田は「皆さまへ私、吉田陽菜は、今シーズンで、競技生活を卒業することをご報告いたします」と発表。「皆さまの温かい声援のおかげで、忘れられない、素敵な景色をたくさん見ることができました」と感謝をつづった。また、今春から海外留学することを明かし、「今まで応援いただき、心か