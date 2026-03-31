ファッションデザイナーのドン小西氏（７５）が３１日、お笑いコンビ「バナナマン」設楽統がＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）にＶＴＲ出演した。小西氏は３０日に都内で番組の取材に応じ「今日からですね…咽頭がんの放射線治療が今日から２か月始まっちゃうんです」と告白し「やっぱり今日からってなると…ちょっと…焦るっていうか、びびるというか…びくびくっていうかね…まぁ頑