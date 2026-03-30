俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）の最終回が29日に放送された。物語は“100億”を巡る攻防と、警察内部に潜んでいたスパイの正体が明らかになる展開を迎え、緊迫のクライマックスとともに大きな反響を呼んだ。【写真】ネット衝撃…裏切り者の”正体”が判明した！最終回では、冬橋（永瀬廉）に捕らわれた早瀬（鈴木亮平）が逃げ場を失い、極限状態で決断を迫られる。一方、夏海（